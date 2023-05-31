بلدية مادبا تباشر عملها باعادة تأهيل الطريق المؤدي من إشارة الدفاع المدني وصولاً للخطابية

وطنا اليوم – بدأت بلدية مادبا الكبرى عملها باعادة تأهيل الطريق المؤدي من إشارة الدفاع المدني وصولا الى منطقة الخطابية وذلك ضمن خطتها لتحسين الطرق وتعبيدها وتأثيث شوارع الربط للحد من الازدحامات المرورية.

وقال رئيسها عارف الرواجيح ان أجهزة البلدية باشرت عملها بإعادة تأهيل الشارع المؤدي من إشارة الدفاع المدني وصولا للخطابية وذلك ضمن خطة البلدية بإيجاد الطرق البديلة للتخفيف من الازدحامات المرورية وتحسين مستوى خدمات البنية التحتية.

وأضاف أن الأعمال ستشمل توسعة الشارع وتعبيده بالخلطة الساخنة وانشاء جزيرة وسطية على امتداده وانارته بانارة لد موفر للطاقة ب 22 عامود تم التبرع بها من قبل شركة “زين” مشكورين.

واكد الرواجيح استمرار البلدية بإدامة العمل لتحسين شبكة الطرق والواقع الخدمي للبنية التحتية مشيراً الى أن عطاءات هذا العام بلغت اثنين مليون ونصف المليون ستعمل على رفع سوية البنية التحتية فيما تم تخصيص العديد من العطاءات للمناطق التابعة للبدية.

من ناحية ثانية ترأس الرواجيح اجتماعاً في البلدية اطلع خلاله على خطة أجهزة البلدية واستعداداتها وتحضيراتها لحفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يوم غدٍ الخميس والمقرر في ملعب عماد الدين الزنكي.

وأوعز الرواجيح لمدراء البلدية بإدامة العمل يوم غدٍ الخميس ورفع الجاهزية وفتح غرفة عمليات للمتابعة وتسخير كافة الإمكانيات المتوفرة والمتاحة ، ورفع مستوى التنسيق مع كافة الشركاء في مؤسسات الحكم المحلي.

وقال إننا سنحتفل يوم غدٍ الخميس بزفاف أميرنا المحبوب الحسين سائلين الله عز وجل أن يديم الأفراح في بيت بني هاشم.