بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تنويه: تأجيل حفل حسين الجسمي ليوم الاحد بدلا من السبت

منذ ساعة واحدة
تنويه: تأجيل حفل حسين الجسمي ليوم الاحد بدلا من السبت

وطنا اليوم – أصدرت هيئة تنشيط السياحه تنويه هام حددت فيه
موعد جديد لحفل الفنان حسين الجسمي بفرحتنا بالحسين ورجوة

ويرجى التنويه الى أن الموعد الجديد لحفل الفنان حسين الجسمي المقدم كإهداء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الأنسة رجوة خالد السيف، والمقام ضمن احتفالات نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوه ٢٠٢٣ سيكون يوم الأحد الموافق ٤ حزيران ٢٠٢٣، بدلاً من يوم السبت.
وعليه يرجى التكرم بالعلم أن موعد الحفل الجديد سيقام الساعة التاسعة مساءً في نفس المكان المحدد سابقا في المدرج الروماني بإستخدام نفس التذكرة.
الدخول فقط لحاملي التذاكر.
الرجاء التواجد في الموقع قبل الحفل بساعتين. ولنفرح معا.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

01:37

بلدية مادبا تباشر عملها باعادة تأهيل الطريق المؤدي من إشارة الدفاع المدني وصولاً للخطابية

00:42

شركة الأسواق الحرة الأردنية تقيم احتفالية تعبيراً عن الفرحة الوطنية الجامعة بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

23:36

صالح المطلق: حزب البعث موجود في سوريا والأردن ولبنان والسودان

20:42

العضايلة: زفاف ولي العهد رسالة للأردنيين بالعودة لتقاليدنا

20:36

الجزيرة تستغني عن عبد الصمد ناصر ونانسي محجوب

20:18

ريان الشبل.. من لاجئ إلى عمدة بلدة في ألمانيا

20:12

أشعار حبيب الزيودي تزين مضارب بني هاشم

19:51

أورنج الأردن تشارك فيديو يلخص أهم فعالياتها لشهر أيار

19:38

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الخميس

19:22

فرقة كفر جايز تزف ولي العهد والسامر والدحية حاضران

19:10

فقرات تراثية أردنية في مضارب بني هاشم احتفاء بزفاف ولي العهد

19:05

الصحف البريطانية تتابع باهتمام الاحتفالات بزفاف ولي العهد

وفيات

بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلويوفيات الأربعاء 31-5-2023وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة الله