تنويه: تأجيل حفل حسين الجسمي ليوم الاحد بدلا من السبت

وطنا اليوم – أصدرت هيئة تنشيط السياحه تنويه هام حددت فيه

موعد جديد لحفل الفنان حسين الجسمي بفرحتنا بالحسين ورجوة

ويرجى التنويه الى أن الموعد الجديد لحفل الفنان حسين الجسمي المقدم كإهداء من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الأنسة رجوة خالد السيف، والمقام ضمن احتفالات نجوم العرب يفرحون بالحسين ورجوه ٢٠٢٣ سيكون يوم الأحد الموافق ٤ حزيران ٢٠٢٣، بدلاً من يوم السبت.

وعليه يرجى التكرم بالعلم أن موعد الحفل الجديد سيقام الساعة التاسعة مساءً في نفس المكان المحدد سابقا في المدرج الروماني بإستخدام نفس التذكرة.

الدخول فقط لحاملي التذاكر.

الرجاء التواجد في الموقع قبل الحفل بساعتين. ولنفرح معا.