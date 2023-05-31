ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الخميس

وطنا اليوم:أفاد موقع طقس العرب الإقليمي بإنه من المُنتظر أن تقترب من الأردن الخميس كتلة هوائية حارة نسبياً و جافة، إذ يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة و تتجاوز مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات.

وبحسب طقس العرب، يُتوقع أن يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة يوم الخميس بحيث تكون في بداية الثلاثينيات مئوية في العاصمة و أغلب المُدن الأردنية.

وأشارت إلى أنه سيتحول الطقس ليُصبح حاراً نسبياً في مُعظم المناطق نهاراً، بينما يكون حاراً في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، و تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مُتوسطة و عالية، و الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة عموماً.

وفي ساعات المساء، ترتفع درجات الحرارة بالمُقارنة مع الليالي السابقة، ليكون بذلك الطقس مُعتدل الحرارة في أغلب المناطق، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة و عالية، و الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية مُعتدلة السرعة