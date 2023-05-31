فقرات تراثية أردنية في مضارب بني هاشم احتفاء بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:قدم عدد من الفنانين الأردنيين فقرات تراثية خلال حفل مأدبة العشاء الذي أقيم في مضارب بني هاشم احتفالا بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وشارك الفنانون حسين السلمان وسعد أبو تايه وحسام ووسام اللوزي وبشار السرحان في الحفل.

كما قدمت فرق الراجف، والرمثا، والعقبة، ومعان، والسلط، والأجاويد، والشركس أعمالا فلكلورية واستعراض الفرقة الصامتة .