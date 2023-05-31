الصحف البريطانية تتابع باهتمام الاحتفالات بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:اهتمت الصحف البريطانية، اليوم الأربعاء، ببدء الاحتفالات الرسمية بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة السيف.

وتناولت صحف الغارديان، والإندبندنت، وشبكة سكاي نيوز الإخبارية، وصحف محلية، في عدد من المقاطعات البريطانية، التحضيرات لمراسم عقد قران سمو ولي العهد، يوم غد الخميس، وتواصل الاحتفالات الشعبية والأهلية في جميع محافظات المملكة بمناسبة الزفاف.

وعنونت صحيفة الغارديان “الاحتفالات تجتاح الأردن قبل زفاف ولي العهد”، مشيرة إلى توافد مشاهير الموسيقيين من جميع أنحاء العالم العربي إلى العاصمة عمان؛ لإحياء حفل موسيقي مجاني بمناسبة زفاف ولي العهد.

وجاء في تقرير لصحيفة الإندبندنت “أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، من نسل النبي محمد عليه الصلاة والسلام”، مشيراً إلى أن النظام الملكي في الأردن “معقل للاستقرار، منذ عقود، على الرغم من استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط”.

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد كان في عام 2015 أصغر شخص يترأس اجتماعا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث قاد مناقشة حول كيفية مساعدة الشباب على مواجهة التطرف العنيف وتعزيز السلام.

في حين، جاء عنوان تقرير على شبكة سكاي نيوز الإخبارية “الأردن يستعد للزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين ورجوة السيف”.

من جانبها، سلطت صحف القدس العربي وإيلاف ورأي اليوم وعديد الصحف العربية، وكذلك الصادرة من لندن باللغة الإنجليزية، الضوء على التحضيرات لحفل الزفاف، واحتفالات المملكة، بهذه المناسبة السعيدة، واصفة ذلك بــ”زفاف المئوية الثانية”.

وأشارت إلى أن الحفل سيحضره شخصيات عالمية من دول شقيقة وصديقة للأردن