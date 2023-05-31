بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك: كلي فخر بعزيمة الحسين وطموحه الكبير لبلده

منذ 4 ثواني
الملك: كلي فخر بعزيمة الحسين وطموحه الكبير لبلده

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب آل هاشم المدعوين إلى مأدبة العشاء التي تقام للاحتفال بزفاف سمو الأمير الحسين ولي العهد على الآنسة رجوة آل سيف.
ورحب جلالته بالمدعوين في مضارب الهاشميين بيت كل الأردنيين العامرة بوجودهم أهلا وعشيرة، وقال: اليوم بنفرح بالحسين ابني وابنكم، وفرحتنا اكتملت بوجودكم معنا.
وتابع جلالته “قبل 28 سنة أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالحسين”، مضيفا “واليوم كلي فخر فيه بعزيمته وطموحه الكبير لبلده ومحبته وتفانيه لعمله، واليوم يكمل نصف دينه ويبدأ بمرحلة جديدة في حياته.
وطلب جلالته من سمو ولي العهد منه أن يبقي مخافة الله بين عينيه، داعيا له بالخير والتوفيق مع عائلتيه الصغيرة والكبيرة.
وجدد ترحيبه بالمدعوين، شاكرا إياهم وأبناء الشعب الأردني على مشاركتهم في فرح الحسين، مضيفا “إن شاء الله بيوتنا كلنا تضل عامرة بالمحبة والفرح”.
وبهذه المناسبة أهدى جلالته لسمو ولي العهد سيفا هاشميا يرمز للعدل والدفاع عن الوطن


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

18:28

عاجل || الملك عبدالله الثاني يهدي سمو ولي العهد السيف الهاشمي رمز العدل والدفاع عن الوطن بمناسبة زفافه.

16:45

52 إشاعة في أيار والاقتصادية تتصدرها بنسبة 40 %

16:38

آل باتشينو يرتقب مولوده الرابع من صديقته الكويتية

16:16

مجموعة الخليج للتامين GIG- الاردن تهنئ بمناسبة زفاف ولي العهد

16:13

أسرة الجامعة الألمانية الأردنية تهنئ بمناسبة عقد قران الأمير الحسين

16:11

قسم الإرشاد النفسي في فيلادلفيا ينظم مسابقة فكر واربح في مجال الصحة النفسية‎‎

16:09

أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك والملكة بمناسبة زفاف ولي العهد‎‎

16:07

حزب ارادة يهنىء بزفاف سمو ولي العهد

16:06

بمناسبة زفاف ولي العهد.. عمل عن بعد ليومين شهريا لموظفات الاقتصاد الرقمي

16:02

هذا ما سيرتديه ولي العهد الأمير الحسين في مأدبة العشاء

15:47

بالصور حمام العريس لولي العهد في بيت ابن عمه عمر الفيصل

15:40

الملك يستقبل ملك ماليزيا في بيت الأردن

وفيات

بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلويوفيات الأربعاء 31-5-2023وفيات الثلاثاء 30-5-2023وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة الله