الملك: كلي فخر بعزيمة الحسين وطموحه الكبير لبلده

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في مضارب آل هاشم المدعوين إلى مأدبة العشاء التي تقام للاحتفال بزفاف سمو الأمير الحسين ولي العهد على الآنسة رجوة آل سيف.

ورحب جلالته بالمدعوين في مضارب الهاشميين بيت كل الأردنيين العامرة بوجودهم أهلا وعشيرة، وقال: اليوم بنفرح بالحسين ابني وابنكم، وفرحتنا اكتملت بوجودكم معنا.

وتابع جلالته “قبل 28 سنة أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالحسين”، مضيفا “واليوم كلي فخر فيه بعزيمته وطموحه الكبير لبلده ومحبته وتفانيه لعمله، واليوم يكمل نصف دينه ويبدأ بمرحلة جديدة في حياته.

وطلب جلالته من سمو ولي العهد منه أن يبقي مخافة الله بين عينيه، داعيا له بالخير والتوفيق مع عائلتيه الصغيرة والكبيرة.

وجدد ترحيبه بالمدعوين، شاكرا إياهم وأبناء الشعب الأردني على مشاركتهم في فرح الحسين، مضيفا “إن شاء الله بيوتنا كلنا تضل عامرة بالمحبة والفرح”.

وبهذه المناسبة أهدى جلالته لسمو ولي العهد سيفا هاشميا يرمز للعدل والدفاع عن الوطن