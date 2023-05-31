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عاجل || الملك عبدالله الثاني يهدي سمو ولي العهد السيف الهاشمي رمز العدل والدفاع عن الوطن بمناسبة زفافه.
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آل باتشينو يرتقب مولوده الرابع من صديقته الكويتية
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عاجل || الملك عبدالله الثاني يهدي سمو ولي العهد السيف الهاشمي رمز العدل والدفاع عن الوطن بمناسبة زفافه.
منذ 3 دقائق
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24 ساعة
16:45
52 إشاعة في أيار والاقتصادية تتصدرها بنسبة 40 %
16:38
آل باتشينو يرتقب مولوده الرابع من صديقته الكويتية
16:16
مجموعة الخليج للتامين GIG- الاردن تهنئ بمناسبة زفاف ولي العهد
16:13
أسرة الجامعة الألمانية الأردنية تهنئ بمناسبة عقد قران الأمير الحسين
16:11
قسم الإرشاد النفسي في فيلادلفيا ينظم مسابقة فكر واربح في مجال الصحة النفسية
16:09
أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ جلالة الملك والملكة بمناسبة زفاف ولي العهد
16:07
حزب ارادة يهنىء بزفاف سمو ولي العهد
16:06
بمناسبة زفاف ولي العهد.. عمل عن بعد ليومين شهريا لموظفات الاقتصاد الرقمي
16:02
هذا ما سيرتديه ولي العهد الأمير الحسين في مأدبة العشاء
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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