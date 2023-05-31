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عاجل || الملك عبدالله الثاني يهدي سمو ولي العهد السيف الهاشمي رمز العدل والدفاع عن الوطن بمناسبة زفافه.

منذ 3 دقائق
عاجل || الملك عبدالله الثاني يهدي سمو ولي العهد السيف الهاشمي رمز العدل والدفاع عن الوطن بمناسبة زفافه.

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