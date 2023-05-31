مجموعة الخليج للتامين GIG- الاردن تهنئ بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:يتقدم رئيس مجلس إلإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وكافة موظفي مجموعة الخليج للتأمين -الأردن

بأسمي ايات التهنئة والتبريك لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة وللشعب الأردني بمناسبة زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف.

متمنين من الله عز وجل أن يهبهما حياة مليئة بالسعادة وأن يحفظها ويمتعهما بموفور الصحة والعافية إنه سميع مجيب