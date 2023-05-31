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حزب ارادة يهنىء بزفاف سمو ولي العهد

منذ ساعة واحدة
حزب ارادة يهنىء بزفاف سمو ولي العهد

وطنا اليوم:يتشرف حزب ارادة بان يرفع الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني والاسرة الهاشمية أحر التهاني والتبريكات، وأصدق الأماني بالسعادة الدائمة، والمودة الصادقة، بمناسبة عقد قران ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة ال السيف.
نسأل الله العلي القدير أن يبارك للعروسين و يسعدهما، وأن يحفظ صاحب السمو الملكي وليّ العهد المعظم ، ويديم على سموّه وعلى العائلة الهاشمية الكريمة والأسرة الأردنية الكبيرة السعادة والهناء والتوفيق تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة سيد البلاد وعميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

عمان في الحادي عشر من ذو القعدة سنة 1444 هجرية، الموافق للحادي والثلاثين من شهر أيار سنة 2023 ميلادية


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