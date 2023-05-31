هذا ما سيرتديه ولي العهد الأمير الحسين في مأدبة العشاء

وطنا اليوم:تتجه أنظار الأردنيين إلى الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط والعالم وهو زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف .

وبهذه المناسبة يقيم جلالة الملك عبدالله الثاني مساء الأربعاء مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي العامر يحضرها أكثر من 4000 شخص من كبار المسؤولين الحالين والسابقين في الدولة وشيوخ ووجهاء العشائر وأعضاء من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والشباب الرياديين ومنتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الامنية إضافة الى ممثلين عن جميع مكونات المجتمع الأردني.

لباس ولي العهد

كما سيكون لباس ولي العهد الأمير الحسين في ليلة العشاء اللباس العربي التراثي القديم الذي يشكل موضع اعتزاز وافتخار للأردنيين

ويتكون اللباس من الشماغ الأردني الأحمر الذي هدبته الحاجة ترفة عبيدات وأهدته لسموه والثوب الأردني ومن ثم عباءة داكنة اللون مصنوعة من الصوف ومقصبة باللون الذهبي ويعتلي اللباس حزام المسدس المصنوع من الجلد الذي يحمل تطريزا باللون الذهبي .

وكان سمو الأمير عمر بن فيصل أقام عصر الأربعاء حمام العريس لسمو الأمير الحسين ولي العهد، بمشاركة عدد من أقارب ورفاق سموه في القوات المسلحة في منزل سمو الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها جلالة الملك في مضارب بني هاشم.

ويتضمن حفل مأدبة العشاء يتضمن فقرات عديدة تجسد معاني الفرح الأردني النابع من التراث العربي الهاشمي الأصيل