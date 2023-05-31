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تنمية أموال الأيتام تحتفل بزفاف ولي العهد

منذ ساعة واحدة
تنمية أموال الأيتام تحتفل بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:ضمن احتفالات المملكة بعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة آل سيف، أقامت مؤسسة تنمية أموال الأيتام احتفالا صباح اليوم في مبنى الإدارة العامة بمشاركة موظفي المؤسسة وعدد من الحضور.
وحسب البيان الصادر عن المؤسسة، فإن تنظيم الفعالية يأتي للتعبير عن الفرحة التي تختلج صدور الأردنيين حيث تخلل هذا العرس الوطني رفع العلم الأردني وتوزيع الحلوى وتزيين مبنى المؤسسة والأهازيج الشعبية فرحاً بزفاف الأمير المحبوب.
ورفع مدير عام المؤسسة السيد عبدالرحيم الهزايمة باسم ادارة المؤسسة وموظفيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله والأسرة الهاشمية بمناسبة زفاف سموه متمنياً لجلالته دوام الصحة والسعادة، ولسمو ولي العهد زفافاً مباركاً وفرحة تجمع الأردنيين على المحبة.

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