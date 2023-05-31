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احتفال صندوق الاستثمار بالأعياد الوطنية وزفاف سمو ولي العهد

منذ 4 ثواني
احتفال صندوق الاستثمار بالأعياد الوطنية وزفاف سمو ولي العهد

وطنا اليوم:أقام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي احتفالاً بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين، وعيد الجلوس الملكي الثالث والعشرين، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، وزفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم.
 
وخلال كلمة في الاحتفال، قال رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكريه أن الصندوق يرفع لمقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم أسمى آيات التهاني والتبريكات بالمناسبات الوطنية العزيزة، وبمناسبة زفاف سمو ولي العهد والآنسة رجوة خالد السيف.
وأشار كناكريه أن احتفال الصندوق بهذه المناسبات الغالية يكون ببذل المزيد من الجهود لاستكمال مسيرة التميز والانجاز عبر مشاريع واستثمارات تحقق قصص نجاح في مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن موظفي الصندوق سيبقون كما أرادهم جلالة الملك المفدى على قدر أهل العزم، ليظل الصندوق في الطليعة مستنيراً بالرؤى النيرة للقيادة الهاشمية المظفرة.
 
وتخلل الحفل عرض فيديو يتغنى بالمناسبات الوطنية والإنجازات التي تحققت في مختلف المحافل في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، واستذكرت قيم الشهامة والتضحية والشهادة التي يبذلها جنودنا البواسل في الحفاظ على رفعة الوطن الغالي.

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