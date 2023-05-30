الجالية الأردنية في ولاية أوهايو تحتفل بالذكرى السابعة والسبعين لاستقلال المملكة

وطنا اليوم:أقامت الجالية الأردنية الموحدة في ولاية أوهايو حفلًا رائعًا للاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين لاستقلال الأردن، وكذلك للاحتفال بحفل زواج ولي العهد. حضر الحفل عدد كبير من الشخصيات المهمة، بما في ذلك حاكم المنطقة السيد كريس رونيون والعمدة نيكول جونز.

تميز الحفل بتواجد مجموعة متنوعة من المحطات العربية والأجنبية، التي حضرت لتغطية هذا الحدث الرائع. كان للحفل عدة فقرات مثيرة أبهرت الحاضرين، حيث ألقى رئيس الجالية الأردنية الدكتور محمد الهواوشة كلمة مؤثرة تحدث فيها عن أهمية استقلال الأردن وتطوره على مر السنين.

ألقى أيضًا السيد كريس رونيون كلمة قوية، معبرًا عن تهانيه للأردن بمناسبة استقلاله، ومشيدًا بالعلاقات القوية بين الجالية الأردنية وولاية أوهايو. ولإضفاء جو من البهجة والسعادة، قدمت فرقة الدبكة وفرقة السامر عروضًا راقصة مثيرة، حيث استمتع الحضور بأداء التقاليد والرقصات الشعبية الأردنية التقليدية. ولم يكتمل الحفل إلا بتقديم وجبة المنسف الأردني الشهير، حيث تمت تجهيز وجبة طعام لذيذة تعكس تراث الأردن الغني.

توج الحفل بجو من البهجة والفرح، حيث انتشرت الابتسامات والضحكات بين الحضور، مما أبرز روح الوحدة والفخر بالأردن وثقافته.

تعد هذه الاحتفالات فرصة قيمة لتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الجالية الأردنية في ولاية أوهايو، وتعزيز التفاهم والتعاون بين المجتمعين الأردني والأمريكي. كما تعكس هذه الاحتفالات حب الجالية للأردن وفخرها بتاريخه وثقافته.

إن نجاح هذا الحفل يجسد التعاضد والتلاحم الذي يسود بين أفراد الجالية الأردنية في ولاية أوهايو ويعكس قوة وتألق الثقافة الأردنية في الخارج.