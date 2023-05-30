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أورنج الأردن شريك الاتصالات المحلي لقمة الجيل الخامس التي تنظمها مجموعة المرشدين العرب الشهر المقبل

منذ ساعة واحدة
أورنج الأردن شريك الاتصالات المحلي لقمة الجيل الخامس التي تنظمها مجموعة المرشدين العرب الشهر المقبل

وطنا اليوم-تشارك أورنج الأردن في قمة الجيل الخامس، بصفتها شريك الاتصالات المحلي للفعالية التي تنظمها مجموعة المرشدين العرب الرائدة في تقديم البحوث والتحليلات في قطاع الاتصالات والإعلام، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، يوم 6 حزيران 2023 في فندق الريتز كارلتون في عمّان.

تمثل قمة الجيل الخامس منصة هامة لقادة الفكر وصناع القرار والمدراء التنفيذيين من مختلف القطاعات لاستكشاف ومناقشة إمكانات تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس.

وجاء الإعلان عن رعاية أورنج الأردن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بحضور الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، ومجموعة من العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا وقد أعرب منصور عن تطلعه لمشاركة أورنج ودورها كشريك الاتصالات المحلي لقمة الجيل الخامس للحديث عن القدرات التحويلية لشبكة الجيل الخامس والتزام أورنج الأردن، بخبرتها الواسعة في قطاع الاتصالات، بدفع التطورات التكنولوجية وتمكين الأفراد والشركات من خلال حلول اتصالات متطورة، بالإضافة إلى قيادة ثورة الجيل الخامس في الأردن والمنطقة.

ومن المتوقع أن تجذب قمة الجيل الخامس العديد من المدراء التنفيذيين والرياديين والقادة، لتكون منصة استثنائية للتواصل، وستركز على أربعة محاور أساسية: الجيل الخامس من أجل مستقبل أفضل، التحديات والفرص المتاحة في مجال الجيل الخامس، ودراسة الحالة التجارية لتكنولوجيا الجيل الخامس، وأخيرا مساق ما بعد تقنية الجيل الخامس.

وستتضمن محاور القمة الرئيسية موضوعات فرعية مختلفة، مثل التحول إلى الجيل الخامس، الابتكار في عصر تكنولوجيا الجيل الخامس، شركاء التكنولوجيا، وإنشاء نظام بيئي متكامل في ظل تكنولوجيا الجيل الخامس. وتهدف هذه المناقشات إلى تسليط الضوء على الوعود والتحديات الحقيقية المرتبطة بنشر شبكة الجيل الخامس، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المشاركين.

نجحت مجموعة المرشدون العرب، بالتعاون مع أكثر من 100 شركة، في تنظيم 16 مؤتمراً إقليمياً منذ عام 2004. ويذكر أن هذه المؤتمرات حظيت منذ عام 2009 برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، مما يبرز أهميتها في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.


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