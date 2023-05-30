الطاقة تحتفل باستقلال المملكة الـ 77 و عقد قران ولي العهد سمو الأمير الحسين

وطنا اليوم:رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء احتفال الوزارة بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين وعقد قران ولي العهد سمو الأمير الحسين، والذي اقامته الوزارة في مقرها الكائن على الدوار الثامن.

وقال الخرابشة في كلمة في الاحتفال ” نحتفل اليوم بمناسبتين عزيزتين على قلوب كل الاردنيين ونحن في بداية المئوية الثانية للمملكة وفي ظل ما حققه الوطن من الانجازات التي جعلت منه واحة أمن وأمان، نفخر بأردننا وهو مضرب مثل لمسيرة عمل دؤوبة وناجحة بفضل الجهود التي يبذلها نشامى ونشميات الوطن “.

وقال الخرابشة ان حرص جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الملكي ولي العهد على متابعة الانجاز يمثل دافعا لنا جميعا لبذل المزيد من العطاء لأجل وطننا الحبيب.

وعبر الخرابشة عن تفاؤله بأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وخاصة على مستوى قطاع الطاقة والثروة المعدنية، مشيرا الى تفاؤل المؤسسات التنموية في الاردن بمخرجات ونتائج الرؤية والتي تصب في مصلحة المواطن، معولا على الجهد الذي تبذله المؤسسات الرسمية لتحقيق النتائج المرجوة من مشاريع الرؤية.

واشتمل الحفل على تلاوة آيات من القرآن الكريم وإلقاء العديد من القصائد الشعرية في حب الوطن، وقدم الفنان سليمان الشملاوي من موظفي الوزارة عدة وصلات غنائية وطنية تفاعل معها الحضور من الموظفين والضيوف.