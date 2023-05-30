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الحبس 3 أشهر لـ مريض بالإيدز سرق علكة من أحد المولات

منذ ساعتين
الحبس 3 أشهر لـ مريض بالإيدز سرق علكة من أحد المولات

وطنا اليوم:قضت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، تخفيض عقوبة “مريض بالإيدز”، أدانته المحكمة بسرقة باكيتات علكة من أحد المولات في عمان من الحبس مدة عام إلى الحبس 3 أشهر، وذلك بعد أن أيدت قرار محكمة صلح جزاء شمال عمان من حيث النتيجة ونقضته من حيث العقوبة بسبب اسقاط المول لحقه في القضية.
وكانت محكمة صلح جزاء شمال عمان أصدرت حكما في مطلع نيسان (أبريل) الماضي بحبس المتهم مدة عام بعد إدانته بجرم السرقة محسوبة له مدة التوقيف.
وحسب القرار، فإن سارق العلكة قام بتاريخ 25/11/2022 بسرقة مجموعة من باكيتات العلكة (36 باكيت علكة)، من أحد المولات في عمان الغربية، وتم اكتشاف هذه العملية بتاريخ 2/2/2023 من خلال الرجوع إلى كاميرات المراقبة في المول، وجرى تقديم الشكوى وتمت الملاحقة.
وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى، وجدت المحكمة أن اعتراف المستئنف (سارق العلكة) بقيامه بسرقة (36 باكيت علكة) من المول، فإن هذا الاعتراف هو اعتراف قضائي، حيث أنه تم أمام جهة قضائية (المدعي العام) وهو موافق للواقع، علما أن هناك إسقاط حق في القضية من قبل المول.
اما فيما يتعلق بأسباب الاستئناف المقدم من المستئنف مجتمعة والتي تنصب على أن القضية مسقطة قانوناً وأن الاعتراف مخالف للواقع، وأن هناك إسقاطا للحق الشخصي


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