استمرار البحث عن الطفل المفقود الذي جرفته السيول في الزرقاء

وطنا اليوم:تواصل الأجهزة الأمنية بحثها عن الطفل المفقود (13 عاما)، كانت قد جرفته السيول في منطقة أبو الزيغان في محافظة الزرقاء، الاثنين.

وقال مصدر إن كوادر الدفاع المدني بإسناد من دفاع مدني جرش يتواجدون بالمكان، للبحث عن الطفل لليوم الثاني على التوالي.

أجواء غير مستقرة

وتأثر الأردن بأحوال جوية غير مُستقرة الاثنين، إذ سقطت الأمطار الغزيرة في مناطق مُتفرقة وتركزت في مناطق بالبادية.

وشهدت مناطق مختلفة تساقط البَرَد ما تسبب بحدوث ما يُسمى بالسيول المفاجئة لا سيما في المناطق المُنخفضة و المُنحدرات و الأودية و الشعاب