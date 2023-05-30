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الفوسفات الأردنية وشركة سيف سلفر الكندية توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع سماد بنتونايت الكبريت

منذ ساعة واحدة
الفوسفات الأردنية وشركة سيف سلفر الكندية توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع سماد بنتونايت الكبريت

وطنا اليوم:وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة سيف سلفر سستم الكندية اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لإنتاج سماد بنتونايت الكبريت في العقبة، بطاقة انتاجية تصل الى 100 ألف طن سنويا.

ووقع مذكرة التفاهم بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، وعن الشركة الكندية باتريك لوملي.

وقال المهندس الرواد، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار جهود شركة مناجم الفوسفات الأردنية للتوجه نحو الصناعات التحويلية، وإيجاد المزيد من الشراكات العالمية في هذا المجال، والمساهمة في دعم الجهود الوطنية للحد من البطالة من خلال ايجاد فرص عمل جديدة للأردنيين.

وأكد المهندس الرواد حرص الشركة على توسيع وتنويع شراكاتها العالمية بما يعزز مكانتها وتنافسيتها في سوق الأسمدة الفوسفاتية الإقليمي والعالمي، مبينا أن توقيع المذكرة يضاف إلى سجل الاتفاقيات والمذكرات التي وقعتها الشركة في هذا المجال.

بدوره، أكد لوملي اعتزاز شركة سيف سلفر بالتعاون مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي حققته الشركة في إنتاج وصناعة الفوسفات، وانفتاحها على التعاون الدولي في هذا المجال.

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