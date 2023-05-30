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بشّر بها أردوغان.. بدء تنفيذ قرار مجانية الغاز للمنازل

منذ ساعتين
بشّر بها أردوغان.. بدء تنفيذ قرار مجانية الغاز للمنازل

وطنا اليوم:سيأخذ معهد الإحصاء التركي في الاعتبار قرار الحكومة توفير الغاز الطبيعي مجانا للمنازل في مايو/أيار عند احتساب التضخم.
أضاف أن هذا الإجراء سيكون له “تأثير كبير” في خفض معدل التضخم في مايو/ أيار.
وقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت هذا الشهر، وعد الرئيس رجب طيب أردوغان في أبريل/ نيسان بتوفير الغاز بالمجان في مايو/ أيار، وقد فاز أردوغان بفترة رئاسية جديدة بعد جولة إعادة جرت يوم الأحد.
وعد أردوغان للأتراك وقال أردوغان أيضا إن الحكومة ستقدم 25 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي للأسر مجانا لمدة عام واحد اعتبارا من مايو/ أيار.
وقال معهد الإحصاء التركي مساء أمس الإثنين إن طريقة “السعر الصفري” ستطبق على الغاز الطبيعي في حسابات تضخم أسعار المستهلكين في مايو/ أيار، كما سينعكس الغاز المجاني على الحسابات على مدى العام المقبل.
تأثير الغاز المجاني على التضخم في تركيا ومع ذلك، ذكر المعهد أنه سيكون هناك تأثير تصاعدي قوي مع نهاية العام بالتوازي مع زيادة استهلاك الغاز الطبيعي.
ويبلغ وزن الغاز الطبيعي في حسابات التضخم 2.9 بالمئة.
ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم لشهر مايو/ أيار في الخامس من يونيو/ حزيران.
وقال حقان كارا الأكاديمي في جامعة بيلكنت، وكبير الاقتصاديين السابق بالبنك المركزي على تويتر إن معهد الإحصاء التركي قد يعلن عن تضخم صفري أو سلبي بمقدار طفيف لشهر مايو أيار بعد خصم 2.4 نقطة من معدل التضخم الشهري بفضل الغاز الطبيعي المجاني


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