الشباب والمواطنة الفاعلة ورشة عمل في مركز شابات جرش

وطنا اليوم -عقد مركز شابات جرش اليوم الأثنين ورشة عمل في المركز حول الشباب والمواطنة الفاعلة بحضور مدير شباب جرش حمزة العقيلي ومشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.

واكد العقيلي في كلمته بالورشه أهمية ترسيخ قيم المواطنة والولاء والانتماء وتحقيق نهج قائم على المشاركة والتشاركية والتعددية والحوكمة الرشيدة.

بدورها قالت رئيسة المركز ليما العتوم أن الورشة تهدف الى تعزيز المعرفة وتطوير المهارات وتوجيه سلوك الشباب للنواحي الايجابية.

واستعرضت رئيسة لجنة المرأة في نادي جرش الرياضي الدكتورة هند الشروقي أهمية المواطنة الفاعلة بمفهومها العام وكيفية تفعيلها في ظل التحديات والظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع مؤكدة أهمية تعزيز المناهج التعليمية من ابواب التربية الوطنية في تعزيز مفهوم المواطنة.

وركزت الشروقي على تعريف المشاركات بمفهوم الهوية الفردية والجامعة وأهمية الاعتراف بقبول الآخر ووجوده على اختلافه كأفراد وجماعات واكساب الفرد الروح الوطنية الجامعة وهويته الفاعلة من خلال الانسجام مع الجماعة.

كما استعرضت أبرز المقومات الأساسية التي تشكل الهوية والمواطنة الفاعلة مؤكدةً ضرورة الوعي بالكرامة الانسانية باعتبارها قيمة جوهرية أصيلة تتواجد في النفس البشرية.

وتم خلال الورشة تنفيذ أنشطة على كيفية تحقيق المواطنة الفاعلة تزامناً مع عيد استقلال الأردن.