بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الشباب والمواطنة الفاعلة ورشة عمل في مركز شابات جرش

منذ 15 دقيقة
الشباب والمواطنة الفاعلة ورشة عمل في مركز شابات جرش

وطنا اليوم -عقد مركز شابات جرش اليوم الأثنين ورشة عمل في المركز حول الشباب والمواطنة الفاعلة بحضور مدير شباب جرش حمزة العقيلي ومشاركة 20 شابة من أعضاء المركز. 

واكد العقيلي في كلمته بالورشه أهمية ترسيخ قيم المواطنة والولاء والانتماء وتحقيق نهج قائم على المشاركة والتشاركية والتعددية والحوكمة الرشيدة.
بدورها قالت رئيسة المركز ليما العتوم أن الورشة تهدف الى تعزيز المعرفة وتطوير المهارات وتوجيه سلوك الشباب للنواحي الايجابية.

واستعرضت رئيسة لجنة المرأة في نادي جرش الرياضي الدكتورة هند الشروقي أهمية المواطنة الفاعلة بمفهومها العام وكيفية تفعيلها في ظل التحديات والظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع مؤكدة أهمية تعزيز المناهج التعليمية من ابواب التربية الوطنية في تعزيز مفهوم المواطنة.

وركزت الشروقي على تعريف المشاركات بمفهوم الهوية الفردية والجامعة وأهمية الاعتراف بقبول الآخر ووجوده على اختلافه كأفراد وجماعات واكساب الفرد الروح الوطنية الجامعة وهويته الفاعلة من خلال الانسجام مع الجماعة.
كما استعرضت أبرز المقومات الأساسية التي تشكل الهوية والمواطنة الفاعلة مؤكدةً ضرورة الوعي بالكرامة الانسانية باعتبارها قيمة جوهرية أصيلة تتواجد في النفس البشرية.
وتم خلال الورشة تنفيذ أنشطة على كيفية تحقيق المواطنة الفاعلة تزامناً مع عيد استقلال الأردن.

 

IMG 20230529 WA0189 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0188 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0187 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0194 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0193 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0192 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0191 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0198 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0186 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0185 1 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0190 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0197 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0196 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0195 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0201 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0200 - وطنا نيوز

IMG 20230529 WA0199 - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:44

رئيس الوزراء يصل إلى المدينة الرياضية

20:43

عاجل – في هذا الوقت ينتهي دوام المدارس غدا

20:40

أمريكا تتجهز لإنشاء قاعدة إقليمية جديدة للـ سي آي إيه في لبنان

20:29

الخضيرات : القويرة تعيش كارثة جراء السيول

20:25

الأردن يجلي 14 فلسطينياً من بورتسودان

20:13

الرجوب يتدخل بعد شغب بمباراة الوحدات والفيصلي

20:06

منتخبنا تحت 23 عاما مع العراق والإمارات ببطولة غرب آسيا

19:44

حزب تقدّم يواصل لقاءاته الحوارية

19:42

المواصفات تمنح 27 منتجا غذائيا علامة الجودة الأردنية

19:40

نائب يتسائل: هل عجزت الأردنيات عن انجاب مدير لدائرة الاراضي؟

19:37

سلطة وادي الأردن: مخزون السدود أفضل من 2022

19:31

الخصاونة :عدم جواز التعليق على حبات البرد بأنها غضب من الله

وفيات

وفيات الاثنين 29-5-2023العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة اللهوفيات الأحد 28-5-2023جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023