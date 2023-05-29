رئيس الوزراء يصل إلى المدينة الرياضية

وطنا اليوم:وصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مساء الاثنين، إلى ستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، لحضور الحفل الذي أقيم بمناسبة زفاف، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف.

ويقام حفل في ستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، حفل احتفاءً بعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، بمشاركة ألمع نجوم الوطن العربي، تحت عنوان “نجوم عرب يفرحون بالحسين ورجوة”.

ويشارك في الحفل كل من، الفنان راغب علامة و تامر حسين و أحمد سعد، وديانا كرزون وزين عوض.

وسيقام حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران/يونيو 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان الديوان الملكي قد أعلن في آب/ أغسطس الماضي خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف