الخضيرات : القويرة تعيش كارثة جراء السيول

وطنا اليوم:وصف رئيس بلدية القويرة فلاح الخضيرات، الحالة العامة جراء السيول التي شهدها لواء القويرة في محافظة العقبة “بالكارثي” نتيجة تضرر العديد من المنازل والشوارع والمركبات.

وكشف الخضيرات، عن تضرر أكثر من 200 منزل بشكل كامل، وسحب أكثر من 70 مركبة علقت في السيول، و70% من الشوارع أصبحت غير صالحة للإستخدام.

ويتوزع السكان البالغ عددهم حوالي 26 ألف نسمة، على عشرة تجمعات سكانية أكبرها بلدة القويرة مركز القضاء تليها الراشدية والديسة و الحميمة ودبة حانوت و الطويسة ورم، وباقي التجمعات عبارة عن تجمعات صغيرة يقطنها عدد قليل من السكان والمنطقة صحراوية