وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير الجزائري في عمان

وطنا اليوم:بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في مكتبها اليوم مع السفير الجزائري في عمان عبدالكريم بحة سبل التعاون الثنائي ما بين وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجمهورية الجزائرية الشقيقة مختلف المجالات الاجتماعية وقضايا المرأة.

وأشارت بني مصطفى إلى جهود الأردن في مجال الحماية الاجتماعية وأهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين في مجال السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الناظمة للعمل الاجتماعي ولا سيما تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر وبرامج المعونات النقدية.

وبينت الوزيرة أهمية ضرورة إيلاء قضايا الأسرة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ومحاور بدائل الإيواء للأطفال المحتاجين للحماية والرعاية جل العناية والإهتمام فضلا عن برنامج الإحتضان ، والحضانات المؤسسية والمنزلية.

ودعت بني مصطفى بحة إلى مصادقة الجمهورية الجزائرية الشقيقة على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر لما لهذه المصادقة من أهمية قصوى في إدخال النظام حيز النفاذ.

من جانبه أشاد السفير الجزائري بالعلاقات الأردنية الجزائرية وأواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وقيادتي البلدين.

وأضاف بحة أن التجربة الاردنية في قطاع الحماية الاجتماعية والجهود الأردنية في هذا المجال هي رائدة على المستوى الإقليمي مؤكدا على المضي قدما في زيادة مختلف أنواع التعاون والتنسيق في قضايا التنمية الاجتماعية.