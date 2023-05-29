العيسوي يرعى احتفال المتقاعدين العسكريين بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، اليوم الاثنين، الاحتفال الذي أقامته المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال المملكة، وقرب حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وقال مدير عام المؤسسة اللواء المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي “إننا نستحضر في ذكرى الاستقلال والثورة العربية الكبرى ويوم الجيش وأفراح الوطن لقرب زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، تضحيات الأوائل من الآباء والأجداد الذين رافقوا مسيرة الاستقلال وانتقال الراية من يد هاشمية إلى عهد هاشمي جديد ليستمر البناء والعمل والتطور لتصل الراية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ليعلو البنيان ولتبقى رايات الوطن خفاقة”.

وكرم العيسوي الملازم المتقاعد صالح الحديد أحد المحاربين القدماء الذي شارك بالمعارك التي قامت بها الجيش العربي في فلسطين عام 1948، وتخلل الاحتفال العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والأهازيج والسامر التي تغنت بالوطن وقائد الوطن والجيش العربي، متحدثة عن الإنجازات التي تمت على جميع الأصعدة