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سيول الأمطار تتسبب بتدمير خلايا نحل ومزارع بطيخ في الأزرق ووادي رم

منذ ساعتين
سيول الأمطار تتسبب بتدمير خلايا نحل ومزارع بطيخ في الأزرق ووادي رم

وطنا اليوم:تسببت السيول بتدمير مزارع البطيخ في وادي رم، إذ أظهرت مقاطع ، البطيخ بعد انجرافه وتلفه بكميات كبيرة.
كما أظهر مقطع ، اليوم الاثنين، جرف سيول عارمة لـ 250 خلية نحل في منطقة الأزرق التابعة لمحافظة الزرقاء.
وبحسب شهود عيان فإن السيول جرفت خلايا النحل ولم يبقى منها أي خلية على قيد الحياة.
وقال مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، إن العديد من خلايا ومزارع النحل تعرضت للانجراف، مشيرا إلى أن قطاع النحالين مهم جدا.
وأضاف أنه من المفترض أن يبدأ النحالين قطف العسل في هذه الفترة.
ويشهد الأردن حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي أدت لحدوث وفيات ومحاصرة اشخاص وسيول جارفة وفيضان سدود وتضرر سيارات.


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