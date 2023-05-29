مشوقة :الضريبة المفروضة على المحروقات ساهمت في رفع الأسعار

وطنا اليوم:طالب النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة بإعادة النظر بالضريبة المفروضة على المحروقات للمساهمة في تخفيض الأسعار بشكل ملموس، مبيّنا أن أسعار المحروقات لن تنخفض نظرا لفرض الحكومة ضريبة ثابتة تتراوح قيمتها بين (8 – 12) دينارا على كلّ صفيحة.

وأضاف مشوقة أن الضريبة المفروضة على المحروقات ساهمت في رفع الأسعار على المواطنين بالرغم من انخفاضها عالميا، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول أن تتقاضى الحكومة ضريبة أعلى من ثمن صفيحة البنزين نفسها.

وحذّر مشوقة من موجة ارتفاع أسعار قادمة في ظلّ استمرار الوضع الحالي، لافتا إلى أن الحكومة لا تكتفي بالضرائب والرسوم التي تجنيها من ضريبة المبيعات والأراضي والمسقفات وغيرها من الضرائب والرسوم، بل وتبقي على ضريبة المحروقات كما هي عليه.

وشدد مشوقة على أن واجب الحكومة تخفيض الأسعار وليس البحث عن مصادر دخل من جيوب المواطنين وفرض الضرائب والرسوم عليهم.