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إمتلاء سدي الوحيدي والأحمر في الجنوب

منذ ساعتين
إمتلاء سدي الوحيدي والأحمر في الجنوب

وطنا اليوم:أكدت سلطة وادي الأردن، امتلاء سد الوحيدي ووصوله الى اقصى طاقته التخزينية والتي تبلغ حوالي 750الف متر مكعب.
وبينت السلطة الى أن السد هو أحد السدود الصحراوية الذي تم انشاؤه عام 2011 لدرء الفيضانات عن التجمعات السكانية بالمنطقة، ويقع في المنطقة الجنوبية بمحافظة معان.
وأضافت أن سد الأحمر في محافظة الطفيلة قد إمتلأ أيضا، حيث تبلغ سعته التخزينية حوالي (120) ألف متر مكعب، وهو سد ترابي متجانس أنشأ سنة 2012


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