ضبط مركبة شحن تسير بإطارات غير مكتملة

وطنا اليوم:ضبطت إدارة الدوريات الخارجية مركبة شحن غير صالحة للمسير على الشارع العام ، كانت تسير بإطارات غير مكتملة.

وقالت الدوريات الخارجية عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن عدد الإطارات الموجودة على المقطورة هو ستة من إجمالي ثمانية عشر إطارًا، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع المركبة من المسير، وتسليمها إلى المركز الأمني المختص.

وأهابت بسائقي مركبات الشحن بعدم المخاطرة بسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق ، مشددة على الالتزام بتعليمات الحمولات المحورية الخاصة بالنقل، مؤكدة رقابتها المستمرة واوجد كوادرها من إدارة الترخيص والفحص الفني في محطاتها لأغراض الكشف الفني على مركبات الشحن والتأكد من صلاحيتها الفنية.

أنظمة المرور والسلامة

ودعت الدوريات الخارحية إلى التقيد بالإجراءات والتعليمات اللازمة لضمان سلامة الجميع والحفاظ على السلامة العامة، نظرا للظروف الراهنة وتحسبًا من حدوث أي طارئ، والحرص على ضبط المركبات بشكل صحيح والتأكد من سلامة إطاراتها ومكوناتها الأخرى قبل الانطلاق في الطريق.

وجددت تذكيرها للسائقين بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والسلامة على الطرق والتحقق من حالة الإطارات وضغطها بانتظام، وإجراء الصيانة اللازمة لضمان سلامة الأداء، خصوصا في ظل الظروف الجوية الذي يشهدها الأردن.

توزيع الحمولة

وأكدت أهمية الالتزام بتوزيع الحمولة بشكل صحيح وفقًا للمعايير المحددة، وتحميل المركبة وفقًا للحدود القانونية وضمان توازن الحمولة على المحاور بشكل متساوٍ.، للحفاظ على استقرار المركبة وحمايتها من التلف والاهتزازات الزائدة.

ودعت كذلك جميع السائقين إلى توخي الحذر والانتباه الدائم أثناء القيادة في ظروف جوية غير مستقرة أو عند تساقط الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر والتقيد بالسرعة المحددة واتباع إرشادات السلامة على الطريق