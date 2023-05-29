عاجل مزارعون اردنيون يشتكون و يوجهون نداء استغاثه الى الوزير حنيفات

وطنا اليوم:اشتكى مزارعون اردنيون من أزمة كارثية وفقا لمدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين ، محمود العوران، الذي أكد أن امطار ايار أثرت سلبا على المزارعين في القطاعين الزراعي والحيواني.

وأوضح العوران أن الغبار الذي بدأت به حالة عدم الاستقرار هو بيئة خصبة لانتشار الحشرات على الأشجار خصوصا التين والزيتون، مضيفا أن الرياح القوية والامطار أسقطت الأزهار عن الشجر، والثمار التي بدأت تعقد أو عقدت .

وتابع أن الأمطار الغزيرة والبرد أيضا أثرا بشكل سلبي، إذ أن الثمار حتى لو كانت كبيرة فإن الأمطار اسقطته والذي لم يتساقط ضربته حبات البرد وأحدثت عيوبا به، ما يجعل الثمار بيئة خصبة لظهور الآفات الفطرية والحشرية.

وبين العوران ان الأضرار ستؤثر على جودة المنتجات، ما سيساهم في زيادة معاناة المزارعين، مشيرا إلى أنه يوجد مزارع فقدت 50% من ثمارها.

وزاد أن المحاصيل الحقلية تأثرت أيضا، إذ تعرضت السنابل للكسر، والذي لم يكسر سيتعرض لأمراض فطرية ما يؤثر على جودة القمح، مشيرا إلى أن الأمر الإيجابي في الأمطار هو غسل الشجر ورفع تخزين المياه الجوفية. وأوضح العوران أن الثروة الحيوانية تاثرت أيضا، إذ أن الغبار يسبب للأبقار والمواشي والدجاج أمراضا بالجهاز التنفسي ما يسبب نفوقها.

وختم العوران: ” في الجنوب تعرضت أغنام للانجراف والنفوق رغم أنها كانت في حظائرها “

كما وجه عدد من مزارعي وادي الموجب نداء استغاثه الى وزير الزراعة شكوا من خلالها تدمير مزارعهم وخسائرهم الكبيرة جراء الأمطار الأخيرة حيث أكدوا ان هذه المزارع على الرغم من وجودها في الكرك الا انها تتبع اداريا لمديرية زراعة زيزيا.

وقال مزارعون ان المنخفض الجوي سبب لهم اضرارا كبيرة على محصول الشمام بسبب السيول الجارفة والفيضانات واتلف نحو 80 بالمائة من المحصول بسبب كميات الطمي والانجرافات التي حدثت في المنطقة على الرغم من مطالبات منذ سنوات بعمل صيانه للطريق والأودية الموجودة