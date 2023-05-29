القوات المسلحة تعلن آلية توزيع الأراضي ضمن مشروع عين إرباط

وطنا اليوم:أعلنت مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية/ صندوق إسكان الضباط عن آلية العمل لتوزيع الأراضي ضمن مشروع عين إرباط على النحو التالي:

– سيتم البدء باستلام طابات الشراء من الضباط المتقدمين اعتباراً يوم (الاحد) الموافق ٤/٦/٢٠٢٣ ولغاية نهاية دوام يوم (الخميس) الموافق ١٥/٦/٢٠٢٣ (في مبنى مديرية الإسكان العسكري أو من خلاب مندوبينا المتواجدون في الموقع.

– يشترط أن ألا يكون الضابط قد استفاد من قروض أو مشاريع صندوق إسكان الضباط سابقاً.

– أن لا يتجاوز تاريخ ترفيعه لرتبة ملازم عن تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٢. (المرحلة الأولى).

– سيتم تخصيص الأراضي للضباط المتقدمين بطلبات الشراء حسب الاقدمية بالترفيع لرتبة ملازم.

– تتوفر قطع الأراضي بمساحات مختلفة تتراوح ما بين (٣٤٩) ولغاية (١٠٦٦) متر مربع.

– الأراضي مصنفة سكن (ج).

– يعفى الضباط من دفع الرسوم عند التنازل والتسجيل.

ملاحظات:

– في حال بلغ فارق السعر قيمة (٣٠) ألف دينار فأكثر فسيتم تقسيطه على مدة (٢٥) عاماً اما في حال كان الفرق اقل من (٣٠) ألف دينار فسيتم التقسيط على (٢٠) عاماً فقط.

– فارق السعر هو ما زاد عن قيمة قرض الضباط والبالغ (٣٠) ألف دينار حالياً.

– للمزيد من المعلومات يرجى التواصل خلال ساعات الدوام الرسمي على هاتف رقم (٠٧٧٥٧٠٢٣١١) (الرقيب صلاح العمري ، الرقيب منتصر الخشمان)