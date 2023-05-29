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سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

منذ 3 ثواني
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وطنا اليوم:أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة، نظراً لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة.
وقالت السلطة، في بيان اليوم الاثنين، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وما يرافقها من هطولات للأمطار وتشكل السيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية .
وبينت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود في المملكة.
ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة، مشيرة إلى استقبال الاتصالات والملاحظات على أرقام الطوارئ: إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى: 0780469438، 053570594، إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية: 0798207117، 0790565088، 0798284979


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