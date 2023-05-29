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تعويض المتضررين من مياه الأمطار في المخيمات

منذ ساعة واحدة
تعويض المتضررين من مياه الأمطار في المخيمات

وطنا اليوم:قال المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، الاثنين، إنّه سيتم تعويض المتضررين جراء مداهمة مياه الأمطار لمنازلهم في جميع المخيمات التابعة للدائرة والبالغ عددها 13 مخيم.
وأضاف خرفان، أن صرف التعويضات للمتضرين سيتم حسب تقرير الدفاع المدني الذي يقوم بحصر جميع الأضرار التي لحقت في المنازل جراء مداهمة مياه الأمطار.
وبين أن مياه الأمطار مفاجئة – حسب وصفه -، حيث داهمت قرابة 3 منازل في مخيم البقعة، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه، مشيرا إلى أن دائرة الشؤون الفلسطينية عملت على معالجة الشكاوى الواردة كافة من المخيمات.
وأكّد أن الشكاوى والأضرار انحصرت معظمها في مخيم البقعة نتيجة الموقع الجغرافي للمخيم.
وتشهد المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وسط تضرر مركبات من تساقط البرد


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