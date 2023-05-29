المياه: 30 مليون متر مكعب دخلت السدود

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن الأمطار الهاطلة خلال الساعات الأربع والعشرون الماضية رفدت السدود بنحو 30 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود إلى 132,885 مليونا م3 من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,759 مليونا م3 بنسبة تخزين 47,33 %.

وتركزت المياه في سد الموجب حيث دخل إليه 17 مليون متر مكعب لترفع التخزين فيه إلى 100 % أي 24,718 مليونا م3 وبدء فيضانه، وسد الواله دخل إليه 10 ملايين متر مكعب لترفع تخزينه إلى 14,07 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 56 % وسد التنور دخل إليه 1,680 مليون متر مكعب لترفع تخزينه إلى 7,596 مليون متر مكعب بنسبة 53 %، ودخلت كميات مياه من الفيضانات إلى سد ابن حماد/ الكرك صباح اليوم وكذلك بدأ سد الوحيدي/ معان بالفيضان بعد امتلائه بكامل طاقته التخزينية 750 ألف متر مكعب، فيما توزعت كميات طفيفة على السدود الأخرى باستثناء سد وادي العرب وزرقاء ماعين لم يسجل دخول أي كميات إليها.

وحول حجم الأمطار الساقطة من بداية الموسم فقد ارتفع إلى 125,3 % من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليارات م3 سنويا مشكلا ما نسبته 158,9 % من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي وان أعلى نسبة هطولا مطريا سجلت خلال الساعات ال 24 الماضية محافظة العقبة القويرة 59,2 ملم خلال الساعات ال 24 الماضية، علما بأن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 79,5 % من المعدل العام، موضحة أن الأمطار شملت غالبية مناطق المملكة -بحمد الله-.

وبينت أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات ال 24 الماضية سجلت في محافظات المملكة في العاصمة عمان معدلا 4,3 ملم أعلاها في صويلح 14,8 ملم، البلقاء 6,9 ملم أعلاها في البقعة 21,6 ملم، مادبا 6,1 ملم أعلاها في إم الرصاص 22,7 ملم، الزرقاء 5,2 ملم أعلاها في العمري 17,4 ملم، جرش 0,4 ملم أعلاها في سوف 1,2 ملم، المفرق 4,1 ملم أعلاها في الصفاوي 22 ملم، إربد 2,3 ملم أعلاها في الطفرة 5,8 ملم، عجلون 1,3 ملم أعلاها في خربة الوهادنة 4,6 ملم، الكرك 11,5 ملم أعلاها في جدع 23 ملم، الطفيلة 9 ملم أعلاها في الراشدية 11,8 ملم، معان 23,9 ملم أعلاها في الكويرة 59,2 وحميمة 36,9 ملم، العقبة 15 ملم أعلاها في الجفر 37,8 ملم والمدورة 26 ملم.

وأشارت إلى أن نسبة الهطول إلى المعدل طويل الأمد ارتفع في معظم المناطق حيث سجل في محافظة العقبة 367,3 %، ومحافظة معان 225,2 %، وإربد 125,9 %، الزرقاء 121,9 %، المفرق 112,7 %، السلط 99 %، عمان نحو 96 %، عجلون 93,1 %، جرش 63,6 %، مادبا 71,8 %، الكرك 72,1 %، الطفيلة 85 %، الشوبك 65,3 %