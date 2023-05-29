سيول جارفة تغرق الشوارع وتداهم المنازل في البترا

وطنا اليوم:شهد لواء البترا تساقطا غزيرا للأمطار ، فجر اليوم الاثنين ، ما ادى الى تشكل السيول الجارفة في الاودية وارتفاع منسوبها، وفيضان مياه الامطار ومداهمتها لمنازل السكان، وغرق بعض الشوارع.
من جهتها، أهابت سلطة اقليم البترا بالمواطنين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم الخروج من منازلهم خلال الفترة الحالية نظراً لتساقط الامطار بشكل غزير جداً في مختلف مناطق الإقليم.
وتستقبل السلطة ملاحظات المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على أرقام غرف الطوارئ التالية:
الغرفة الرئيسة 0795108882
0772386717
الحي الجنوبي 032150012
المحمية الأثرية
0799031840
0777370535