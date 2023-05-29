سلطة إقليم البترا تدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول

وطنا اليوم:دعت سلطة إقليم البترا المواطنين الى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية وعدم الخروج من منازلهم خلال الفترة الحالية نظراً لتساقط الأمطار بشكل غزير جداً في مختلف مناطق الإقليم، منذ مساء امس الأحد.

وتستقبل السلطة ملاحظات المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على أرقام غرف الطوارئ التالية:

الغرفة الرئيسة

0795108882 ،0772386717،

الحي الجنوبي 032150012،

المحمية الأثرية 0799031840،0777370535.