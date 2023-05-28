مصدر : لا إغلاقات مرورية في الأيام المقبلة

وطنا اليوم:قال مصدر، الأحد، إن تحويلات مرورية لساعات محدودة فقط ستجري يوم الخميس الذي يصادف حفل زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأوضح المصدر أن الأيام المقبلة لن تشهد إغلاقات في الشوارع.

ويستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.

بمناسبة عقد قران ولي العهد، أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الخميس الموافق للأوّل من حزيران المقبل