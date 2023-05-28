فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد وعجلون الاثنين

وطنا اليوم:أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظتي اربد وعجلون، الاثنين، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج للتيار الكهربائي سيشمل بمحافظة اربد مناطق: الحي الشرقي وشارع الملكة نور الحسين ومنطقة الروضة وحي الأندلس وشارع السلط ودوار الشهداء ومجاوريه، والتي سيكون فيها الفصل من الساعة 8 صباحا ولغاية 4 مساءً ، وعن مناطق بيت يافا وناطفة / الحي الغربي من 9:30 صباحا ولغاية 5 مساءً.

كما سيشمل الفصل مناطق الصريح / الحي الجنوبي وتجمع زقروطة وتجمع الحصن / الحي الشرقي وتجمعات ريف البلص والعجلوني ونايف العيادات ، وتجمع شرق حوارة ومدينة الشاحنات وتجمع مثلث الكوكا كولا وحي الطوال الشرقي والصريح / طريق الرمثا ، من 9:30 صباحا ولغاية 3:30 عصراً.

وبينت الشركة أن الفصل سيشمل بمحافظة عجلون مناطق : حلاوة وحي الرومي والهاشمية ودير الصمادية وحلاوة / طريق الغور وخلة سالم وتجمعات مار الياس وابو الزيتون وكفر الدرة ، والتي ستكون فيها مدة الفصل من 9 صباحاً ولغاية 4 مساءً