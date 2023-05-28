وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد محمد مدالله المحادين رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 28/5/2023، وللمدة المتبقية من عمر المحكمة.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة معالي السيد هشام التل رئيس المحكمة الدستورية من منصبه اعتبارا من تاريخ 28/5/2023.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة السيد باسل محمد مصلح أبو عنزة عضوا في المحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 28/5/2023