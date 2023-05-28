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تعميم للمدارس بشأن الدوام خلال العطلة الصيفة

منذ 3 ثواني
تعميم للمدارس بشأن الدوام خلال العطلة الصيفة

وطنا اليوم:عممت وزارة التربية والتعليم، على مدراء المدارس بعض التعليمات المتعلقة بالدوام خلال العطلة الصيفية.
ووفق التعميم الصادر عن الامين العام نجوى قبيلات، جاء الدوام خلال العطلة الصيفية كالاتي:
يكون دوام مديري المدارس ومديرياتها وامين اللوازم المدرسية في (المدارس الأساسية يوم الأحد) و(الثانوية يومي الأحد والثلاثاء) من كل أسبوع من الساعة “9” صباحا لغاية الساعة 12،30 ظهرا ويطبق ذلك على المدارس المخصصة للطلبة السوريين داخل المخيمات وخارجها.
سيتم معالجة دوام مديري المدارس وفق المادة (103/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) سنة 2020 وتعديلاته.
تستثنى أيام امتحانات الثانوية العامة من تعليمات الدوام المذكورة أعلاه في المدارس التي توجد فيها قاعات امتحانات الثانوية العامة.
يكون دوام مديري المدارس ومديراتها وأمين اللوازم المدرسية للمدارس الثانوية بشكل يومي بعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة.
يكون دوام المستخدمين في المدارس خلال العطلة الصيفية يوميا كالمعتاد.
الابقاء على تكليف معلمي الحقل العاملين على حساب التعليم الاضاقي ضمن مديريتكم من أجل متابعة المشاغل وحضائر الماشية حتى إشعار اخر.


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