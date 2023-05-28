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خطة مرورية للتعامل مع الحالة الجوية على الطرق الخارجية

منذ 3 ثواني
خطة مرورية للتعامل مع الحالة الجوية على الطرق الخارجية

وطنا اليوم:أفادت الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام الأحد، أنها ستعمل ضمن خطة مرورية وجاهزية للتعامل مع الحالة الجوية.
وأضافت عبر إذاعة الأمن العام، أنه سيكون هناك انتشار مبكر ومبرمج خاصة على الطرق الخارجية (الجنوبية والشرقية) المتوقع أن تشهد محدودية بالرؤية الأفقية لإجراء اللازم ان تطلب الأمر ذلك
يتعمق اليوم الأحد، تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام، ومعتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم أحيانا على الطرق الصحراوية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.


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