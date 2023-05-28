العراق: بدء الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز المقبل

وطنا اليوم:أكدت وزارة الكهرباء العراقية، مساء السبت، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز المقبل، فيما أوضحت آخر المستجدات بشأن اتفاقيات الربط مع السعودية ودول الخليج وتركيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن الربط مع الأردن سيكون جاهزا بتاريخ 1 تموز كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية.

وأوضح، أن” الربط مع الأردن كان يستلزم إنشاء خط ريشة قائم رطبة، يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية، حيث كان من المفترض أن يدخل للعمل في 1/6، ولكن نتيجة بعض الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة وبعض المتعلقات بالجانب الأردني تم تأجيلها إلى 1/7″.

وأضاف، أن” الربط مع تركيا جاهز، ولكن ننتظر تسعير الخدمة وأن تكون مناسبة ليدخل حيز التنفيذ كمرحلة الأولى، أما الربط مع الخليج فسيكون جاهزاً في الفترة المقبلة”.

وأشار إلى، أنه” تم توقيع خمسة عقود بشأن الربط الخليجي، ويحتاج هذا الربط قرابة 12 شهراً لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ”.

ولفت إلى، أنه” تم الاتفاق خلال الزيارة الحكومية الأخيرة إلى السعودية على توسعة محطتي عرعر واليوسفية التي تعتبر نقاط الربط معها، كذلك الاتفاق استشارياً على ماهية العقد المبرم”، مبيناً، أن” المرحلة الأولى ستكون بواقع ألف ميغاواط، عبر محددات نقاط الربط ومسارات الخطوط التي ستكتمل قريبًا”.