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الجالية الأردنية في شيكاغو تحتفي بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

منذ 3 ثواني
الجالية الأردنية في شيكاغو تحتفي بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:بمناسبة عيد الاستقلال 77 واحتفالا بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أحيت أعداد كبيرة من الجالية الأردنية في شيكاغو احتفالا وسط المدينة.
وحضر الاحتفال، الذي جاء بدعوة من القنصل احسان صويص، وزير خارجية ولاية الينوي إضافة الى عدد من رؤساء بلديات المدن المحلية فضلا عن عدد من الدبلوماسين الأجانب والعرب المتواجدين في شيكاغو وعدد من قضاة المدينة.
وخلال الاحتفالية جرى رفع العلم الأردني وعزف السلام الملكي الاردني والنشيد الوطني الامريكي.
وشهدت منطقة الاحتفال ازدحاما إثر رغبة العديد من الأميركيين الوقوف لمشاهدة الاحتفال والاستماع الى الكلمات التعريفية عن الأردن


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