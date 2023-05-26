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الأميرة بسمة ترعى فعاليات لقاء الاستقلال الكشفي في جرش

منذ ساعة واحدة
الأميرة بسمة ترعى فعاليات لقاء الاستقلال الكشفي في جرش

وطنا اليوم:رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، الخميس، فعاليات اللقاء الوطني الإرشادي، الذي نظمته مديرية الكشافة والمرشدات في وزارة التربية والتعليم بمناسبة عيد الاستقلال.
وكان اللقاء بمشاركة 300 مرشدة وقائدة من مديريات التربية والتعليم، وبحضور وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، ومحافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، وأمين عام الجمعية مازن الحمود.
وقالت سموها في كلمة خلال اللقاء: إن ذكرى الاستقلال باقية في وجدان كل الأردنيين، يجددون فيها الأمل والعزيمة كل عام نحو المزيد من العمل والإنجاز والبناء للأردن ومستقبل أبنائه، رغم الظروف والتحديات.
وأكدت، أن الحركة الكشفية، وهي تحتفل باستقلال الأردن السابع والسبعين، تستذكر بكل فخر واعتزاز ما قدمه روادها خلال سنوات الاستقلال من إنجازات أسهمت بتطويرها وتعزيزها وجعلها في مقدمة الحركات الكشفية العربية والعالمية.
وتخللت فعاليات اللقاء، فقرات فنية وأغاني وطنية فلكلورية قدمتها المشاركات من قائدات ومرشدات الكشافة


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