جمعية جماعة الإخوان المسلمين تهنئ بالاستقلال

وطنا اليوم – تشارك جمعية جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين أفراح الوطن بالذكرى السابعة والسبعين للاستقلال، مستذكرة بذلك محطات من مسيرة الوطن الحافلة بالبطولة والتضحية وإرادة الإنجاز.

وتنظر الجمعية إلى هذه الذكرى باعتبارها المحطة الكبرى الثانية بعد محطة تأسيس الدولة، وأنها الروح التي تغذي إحساس الأردنيين بالسيادة والحرية، وأن الأردن يعتبر من اوائل الدول العربية والإسلامية التي تخلصت من ربقة الاستعمار والانتداب والتبعية، ومضت بعزيمة قوية نحو البناء والنهضة، حتى وصلت الدولة اليوم إلى هذا المستوى من الاستقرار والتقدم والمكانة.

وتؤكد الجماعة على أن الوفاء لرسالة الاستقلال يكون بالانتماء الصادق والحقيقي لكل منجز وطني تحقق من أجل حياة حرة وكريمة للأردنيين جميعا. ومن أجل الطموح الوطني العالي.

وتدعو الجمعية إلى صيانة مكتسباتنا وحماية منجزاتنا، والوفاء لقيادتنا الهاشمية التاريخية التي صنعت الاستقلال ورسمت معالم التحديث والبناء وصنعت التقدم الملموس في حياة الناس ومعاشهم، مؤكدة أن الأردنيين يستحقون مزيدا من الاهتمام اقتصاديا وثقافيا وفي مجالات الرعاية الصحية ورفع مستويات التعليم والاهتمام بالزراعة والبيئة ومحاربة الفقر والبطالة. معتبرة أن الاستقلال ليس زمنا تاريخيا من عمر الدولة، بل هو رصيد مستمر من الإصلاح والتحديث.

حمى الله الأردن قيادة وشعبا، وزاده منعة وتمكينا وقوة

وكل عام والوطن وقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بكل خير.

المراقب العام

المحامي محمد القطاونة

عمان ٢٥ أيار ٢٠٢٣