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الطلبه الاردنيون في الجامعات الجورجية يحتفلون بعيد الاستقلال وزواج الامير حسين

منذ 5 ثواني
الطلبه الاردنيون في الجامعات الجورجية يحتفلون بعيد الاستقلال وزواج الامير حسين

وطنا اليوم- في اجواء من الفرح احتفل الطلبة الاردنيون في الجامعات الجورجية بعيد الاستقلال وزواج الامير حسين بن عبدالله ولي العهد.
وعبر الطلبة عن فرحهم باقامة الدبكات الشعبية والاغاني الوطنية مؤكدين ولاءهم ومحبتهم للوطن وقيادته الهاشمية.
يذكر ان عدد الطلبة الاردنيين في الجامعات الجورجية يبلغ ٣٠٠٠ طالب وطالبه يدرس اغلبهم الطب البشري وطب الاسنان .


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