نائب: أيد خفية تعبث بالمناهج الدراسية

وطنا اليوم – حذر النائب عدنان مشوقة، من وجود عبث بالمناهج الدراسية بعد إقرارها من قبل اللجان الفنية والتربوية في المركز الوطني للمناهج.

وأضاف مشوقة أن هناك تغيرات تطرأ على المناهج الدراسية بعد اقرارها ومراجعتها من قبل اللجان المختصة وأثناء إرسالها إلى المطابع.

وبين أن هناك أيد خفية تعبث بالمناهج الدراسية لطلبة المدارس وتقوم بتحريفها، لافتا إلى ورود شكاوى عديدة بهذا الخصوص من قبل بعض أعضاء اللجان.

وتساءل مشوقة عن الجهات التي تقف خلف العبث بالمناهج الدراسية، وما هو الهدف من ذلك ولماذا يتم استهداف الاجيال بتلك الطريقة.

ومن جانبه، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن مجلس التربية يملك حقّ تعديل أو حذف أي شيء في المناهج.

ولفت العجارمة إلى أن أول مرحلة في تأليف المناهج تتم عبر لجان التأليف، ثمّ يستكمل المنهاج مراحل اعتماده واقراره.