بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

نائب: أيد خفية تعبث بالمناهج الدراسية

منذ ساعة واحدة
نائب: أيد خفية تعبث بالمناهج الدراسية

 

 

وطنا اليوم –  حذر النائب عدنان مشوقة، من وجود عبث بالمناهج الدراسية بعد إقرارها من قبل اللجان الفنية والتربوية في المركز الوطني للمناهج.
وأضاف مشوقة  أن هناك تغيرات تطرأ على المناهج الدراسية بعد اقرارها ومراجعتها من قبل اللجان المختصة وأثناء إرسالها إلى المطابع.
وبين أن هناك أيد خفية تعبث بالمناهج الدراسية لطلبة المدارس وتقوم بتحريفها، لافتا إلى ورود شكاوى عديدة بهذا الخصوص من قبل بعض أعضاء اللجان.
وتساءل مشوقة عن الجهات التي تقف خلف العبث بالمناهج الدراسية، وما هو الهدف من ذلك ولماذا يتم استهداف الاجيال بتلك الطريقة.
ومن جانبه، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، إن مجلس التربية يملك حقّ تعديل أو حذف أي شيء في المناهج.
ولفت العجارمة إلى أن أول مرحلة في تأليف المناهج تتم عبر لجان التأليف، ثمّ يستكمل المنهاج مراحل اعتماده واقراره.

تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

23:44

الطلبه الاردنيون في الجامعات الجورجية يحتفلون بعيد الاستقلال وزواج الامير حسين

21:32

تنعى رابطة عشائر الحمامرة المرحوم باذن الله ينال أسماعيل نزال الحموري

20:39

نشامى الأمن العام يشاركون المواطنين احتفالاتهم بعيد الاستقلال

20:22

بقوانين النظام.. 14 مليون سوري يواجهون خطر مصادرة أملاكهم

20:13

منشورات صحفية توثق تفاصيل قبل 100 عام من التاريخ الأردني

20:05

العثور على إسرائيلي مفقود منذ عامين بمستشفى أردني

19:46

موسكو جديدة بـ عبقرية الروس على أرض الفراعنة

19:30

رئيس مجلس النواب : نفاخر بقيادتنا عنان السماء

19:23

الملك ينعم بأوسمة ملكية على مؤسسات وشخصيات وطنية (أسماء)

19:18

الخصاونة: بذكرى الاستقلال تحية إكبار للأردنيين الأشاوس

19:15

صورة لعمان بعدسة رائد فضاء إماراتي بمناسبة عيد الاستقلال

19:11

الملك يرعى احتفالية عيد الاستقلال في قصر رغدان

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله