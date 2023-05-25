بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيم

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ] صدق الله العظيم

إيماناً بقضاء الله وتسليماً بحكمته وإرادته ورحمته

تنعى رابطة عشائر الحمامرة

المرحوم باذن الله

ينال أسماعيل نزال الحموري

ابو احمد

شقيق زياد اسماعيل الحموري – ابو فادي

و زيد اسماعيل الحموري – ابو فرج

و يزيد اسماعيل الحموري – ابو سائد

والمرحوم عماد اسماعيل الحموري

الذي انتقل الي الرفيق الأعلى صباح هذا اليوم الخميس 25-5-2023

يشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الجمعة 26-5-2023 من المسجد القديم الي مقبرة البلدة بيت راس -اربد

تقبل التعازي مضافة آل الحموري – الحي الشرقي (ام الغزلان)

أعظم الله اجركم وأحسن عزائكم وجبر الله مصابكم أبناء العمومه الاكارم

‎” اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَه، وارْحمْهُ، واعْفُ عنْهُ، وَأَكرِمْ نزُلَهُ، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ واغْسِلْهُ بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار “.