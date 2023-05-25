نشامى الأمن العام يشاركون المواطنين احتفالاتهم بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:شارك نشامى الأمن العام بجميع صنوفهم ومرتباتهم في مواقع عملهم بالميدان، المواطنين احتفالاتهم بعيد استقلال المملكة الاردنية الهاشمية الـ77، اليوم الخميس 25 أيار .

وقام رجال الامن العام بتوزيع الاعلام والحلوى على المواطنين في الطريق والشوارع الرئيسية، وذلك ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة