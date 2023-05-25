عيد الاستقلال السنوي

صالح الشراب العبادي

هي ذكرى استعادة السيادة على الوطن ، وذكرى رفض وطرد الاستعمار ، وذكرى وضع اليد على مقدرات الوطن ، ذكرى من قدم روحه وضحى من اجل وحدة بلاده وحرية عيشه بها ، حرية قراراته ، وحرية من يمثله ومن يتولى مصيره واموره ..

الاستقلال مراجعة حسابية دقيقة للاهداف والاستحقاقات ، مراجعة شاملة في كل عام لاستحقاقات الاستقلال واهدافه ، الاستقلال مراجعة للتاريخ والهوية،، الاستقلال هو الاعتماد على الذات ، ذات الدولة وحكوماتها واداراتها ومؤسساتها ، الاستقلال مراجعة شمولية للتقدم والتطور والتنمية ، والاقتصاد الوطني بما يحويه من قطاعات صناعية وتجارية وزراعية واجتماعية…. الخ

الاستقلال ، نهضة وطنية ،

الاستقلال ، تقييم سنوي وطني ، للوقوف على الايجابيات وتعظيمها وتطويرها وتحديثها ، والسلبيات لمعالجتها والحد منها .

الاستقلال ، صدق ومعاهدة مع الله أولاً ومع النفس ومع المجتمع ، ومع الوطن ككل ، كوحدة متكاملة مترابطة ، متراصة بدون تفرقة او تحيز او استغلال .

الاستقلال ، استقلال حقيقي للسلطات الثلاث لتعمل من اجل الوطن وشعبه .

الاستقلال ، توزيع عادل وشامل للخدمات ..

عيد الاستقلال ، نفض تراكمات غبار الترهل والفساد واستغلال المناصب والعمل بامانة واخلاص وتفاني من اجل الوطن والمواطن..

الاستقلال ، يوم عظيم ، عزيز … لا يحتفل به فقط وتذكره كيوم عابر او تاريخ مكتوب .. بل يجب ان يتجدد الانتماء الحقيقي للوطن ..

الاستقلال ، عزة وكرامة وانتماء حقيقي ..

الاستقلال مكونات وطن أصيلة بنت وعمرت وساهمت وتعبت وسهرت الليالي وعلمت وصنعت وزرعت وحصدت في البادية والريف والمدن والمخيمات ..

الاستقلال ، تراث وطني وعادات وتقاليد ثقافية واجتماعية.. متأصلة ..

الاستقلال ، جيش اردني عربي باسل وأجهزة امنية متميزة قدمت من ابناءها الشهداء وقدم منتسبيها اعمارهم في تأهيلها وتجهيزها وتدريبها …

الاستقلال ، فلاح وعامل وزارع وصانع وتاجر وعالم وخبير ..

الاستقلال ، حضارة وتاريخ .. ولغة عربية ولهجة اردنية ..

الاستقلال حرية وديموقراطية وتعددية ..

الاستقبال معلم متميز وطالب مجتهد..

الاستقلال..كل ما يحويه الوطن من تميز ..

الاستقلال ، وضع وطني اقليمي عالمي متميز ، وصورة مشرقة منفردة في كل المجالات ..

الاستقلال ، طموحات للافضل .. وتوقعات للاحسن وأمل عظيم ومستقبل زاهر ..

حمى الله الوطن ، بسهوله وجباله ، بصحراءه وريفه ومدنه وبواديه .. وكامل حدوده .،

كل عيد استقلال والوطن وقائد الوطن وشعب هذا الوطن بخير وحياة افضل …