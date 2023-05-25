نظمتها هيئة شباب كلنا الاردن في مادبا بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال

وطنا اليوم – نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في مادبا وبمناسبة عيد الاستقلال جلسة حوارية بعنوان “الرعاية الملكية لقطاع التعليم لتحقيق التنمية الشاملة” حاضر فيها عميد معهد مادبا لفن الفسيفساء والترميم الدكتور أحمد العمايره.

واستعرض الدكتور العمايرة الانجازات التي تحققت في مجال التعليم بعهد الاستقلال مبيناً أن التعليم بعد أن كان مقتصرا على الكتاتيب في منطقتنا إبان الحكم العثماني، والتي تمثلت بعدد الجامعات والمعاهد في الأردن منها الحكومية والخاصة حيث شهد قطاع التعليم في الأردن تطورا ملموسا بانتشار المدارس والجامعات، مشيرا الى أن الأردن دخل عصر التطور التكنولوجي بعهد جلالة الملك عبد الله الثاني مؤكداً أهمية التركيز على هذا النوع من التتعليم الذي يجعل من الأردن بمصاف دول العالم المتقدم كونه تعليم العصر.

واضاف يقول جاءت الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك التي ركزت على التعليم والتطور التكنولوجي وأنه أساس التنمية للعقل البشري، مشيرا الى أن جلالة الملك أكد أهمية البيئة التعليمية، وأهمية التعليم المهني وتعزيز الثقافة المهنية للشباب بعيداً عن التعليم الأكاديمي الذي أشبع في كثير من التخصصات، لأنعكاس هذا النوع من التعليم على الحالة الاقتصادية بتخفيف البطالة وتحقيق التنمية المجتمعية.

وكان منسق هيئة شباب كلنا الأردن في مادبا الدكتور حسن الشوابكة في بداية الجلسة القى كلمة أكد فيها أننا نحتفل بهذه الأيام بمناسبات وطنية غالية وعزيزة وهي عيد الإستقلال الذي يعتبر انجازاً أردنياً يستحق منا الأحتفال فيه لتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة في نفوس الشباب، وأضاف أننا نحتفل أيضاً بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الأمر الذي يجعل من كل بيت أردني فيه الفرح والسرور، داعياً الشباب للمشاركة باحتفالات الأردن بهذه المناسبة العزيزة مقدماً التهنئة لصاحبي الجلالة بهذه المناسبة.

وفي ختام الجلسة التي حضرها عدد من الشباب والشابات ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء المجتمع المحلي والصحفيين والاعلاميين دار حوار ونقاش مستفيضين حول أهمية التعليم ودوره في تحقيق التنمية الشاملة أجاب فيه المحاضر على أسئلة واستفسارات الحضور.